Вадим Васильев: Профиль и качества Диакаби полностью согласуются с нашим проектом

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал переход в команду 21-летнего форварда «Ренн» Адама Диакаби.

«Адама Диакаби – очень перспективный молодой игрок, который уже провел один сезон в Лиге 1. Это быстрый и техничный футболист, способный повлиять на ход встречи.

Его профиль и качества полностью согласуются с нашим проектом. Мы уверены, что он прекрасно впишется в команду и сможет полностью раскрыться», - приводит слова Васильева официальный сайт «Монако».