Вадим Васильев: Профиль и качества Диакаби полностью согласуются с нашим проектом
Источник: ФК «Монако»Комментарии
Вице-президент и генеральный
директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал переход в команду 21-летнего
форварда «Ренн» Адама Диакаби.
«Адама Диакаби – очень
перспективный молодой игрок, который уже провел один сезон в Лиге 1. Это
быстрый и техничный футболист, способный повлиять на ход встречи.
Его профиль и качества
полностью согласуются с нашим проектом. Мы уверены, что он прекрасно впишется в
команду и сможет полностью раскрыться», - приводит слова Васильева официальный
сайт «Монако».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически