«Люнгбю» – «Краснодар». Видео голов
В четверг в Дании прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Люнгбю» и «Краснодаром» (1:3). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#UEL #ЛигаЕвропы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч. #ЛюнгбюКраснодар 0:1 9' Маурисио Перейра— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 августа 2017 г.
Общий счет 1:3 pic.twitter.com/nNCiZYObnZ
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#UEL #ЛигаЕвропы. 3 квалификационный раунд. 2 матч. #ЛюнгбюКраснодар 0:2 22' Маурисио Перейра (дубль)— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 августа 2017 г.
Общий счет 1:4 pic.twitter.com/6yDve2EQdf
Г⚽Л! @LyngbyBoldklub#ЛигаЕвропы. 3 квалификационный раунд. 2 матч. #ЛюнгбюКраснодар 1:2 28' Миккель Йенсен— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 августа 2017 г.
1-й матч 1:2. Общий счет 2:4 pic.twitter.com/29xb8jBCjk
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#UEL #ЛигаЕвропы. 3 квалификационный раунд. 2 матч. #ЛюнгбюКраснодар 1:3 89' Павел Мамаев (пенальти)— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 августа 2017 г.
Общий счет 2:5 pic.twitter.com/nTfibu51Ui