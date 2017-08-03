«Зенит» – «Бней Иегуда». Видео гола
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четверг в Санкт-Петербурге прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Бней Иегудой» (0:1). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео единственного гола.
Г⚽Л! Бней Иегуда #ЛигаЕвропы. 3 квалификационный раунд. 2 матч. #ЗенитБнейИегуда 0:1 67' Альмог Бар-Буцагло— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 августа 2017 г.
1-й матч 2:0. Общий счет 2:1 pic.twitter.com/hi5B7lbSp4
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