«Габала» уступила «Панатинаикосу» и вылетела из розыгрыша Лиги Европы

Азербайджанская «Габала» на своем поле уступила греческому «Панатинаикосу» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:2.

На 51-й минуте матча счет открыл защитник греческой команды Родриго Моледо, отправивший мяч в собственные ворота. Однако через 15 минут «Панатинаикос» повел в счете благодаря точным ударам полузащитников Робина Лода и Брайана Кабесаса.

Напомним, что первый матч этого противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу «Панатинаикоса». Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы прошел греческий клуб.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.