«Габала» уступила «Панатинаикосу» и вылетела из розыгрыша Лиги Европы
Азербайджанская «Габала» на своем поле уступила греческому «Панатинаикосу» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:2.
На 51-й минуте матча счет открыл защитник греческой команды Родриго Моледо, отправивший мяч в собственные ворота. Однако через 15 минут «Панатинаикос» повел в счете благодаря точным ударам полузащитников Робина Лода и Брайана Кабесаса.
Напомним, что первый матч этого противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу «Панатинаикоса». Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы прошел греческий клуб.
Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.
Матч
Габала - Панатинаикос - 1:2 (0:0)
Голы
Моледо 52 (1:0 - автогол). Лод 64 (1:1). Кабесас 66 (1:2).
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
03 августа 20:00, Городской стадион, Онлайн-трансляция