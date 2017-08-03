«Александрия» переиграла «Астру» и вышла в следующий раунд ЛЕ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ответном матче третьего
раунда квалификации Лиги Европы украинская «Александрия» переиграла румынскую «Астру»
со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей
забил Андрей Запорожан, реализовавший пенальти на 43-й минуте встречи.
Таким образом, «Александрия» по сумме двух встреч (1:0) вышла в раунд плей-офф, а следующего соперника узнает в результате жеребьевки, которая состоится 4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Матч
Александрия - Астра - 1:0 (1:0)
Голы
Запорожан 42 (1:0 - пен.).
Судья:
Оливер Драхта (Австрия)
Место и дата
03 августа 20:00, Ника, Онлайн-трансляция
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