«Зенит» – «Бней Иегуда». Матч посетило 45 670 зрителей

Встречу третьего раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Бней Иегудой» посетило 45 670 зрителей.

Это рекорд для петербургского клуба в российской истории. Предыдущий рекорд для домашнего матча был установлен в 2006 году во встрече с «Динамо». Тогда на стадион имени Кирова пришло около 44 тысяч.

Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.