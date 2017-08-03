«Спарта» Караваева вылетела из Лиги Европы, проиграв «Црвене Звезде»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ответном матче третьего
раунда квалификации Лиги Европы пражская «Спарта» уступила «Црвене Звезде» со
счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей
забил Ричмонд Боакье, отличившийся на 19-й минуте встречи.
Российский защитник хозяев
поля Вячеслав Караваев отыграл все 90 минут встречи.
Таким образом, «Црвена Звезда» по сумме двух встреч (3:0) вышла в раунд плей-офф, а следующего соперника узнает в результате жеребьевки, которая состоится 4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Матч
Спарта - Црвена Звезда - 0:1 (0:1)
Голы
Боакье 19 (0:1).
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
03 августа 20:00, Дженерали Арена, Онлайн-трансляция
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