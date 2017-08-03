Роберто Манчини: Сыграет ли Маммана со «Спартаком»? Решим в день матча

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).

- Это была одна из тех игр, когда у команды было огромное количество голевых моментов, но реализовать их не получилось. Вот что случается, если их не реализовываешь.

- Была ли недооценка соперника?

- Нет недооценки никакой не было. У нас плотный график, перестановки были просто неизбежны.

- У Лодыгина есть шанс стать игроком основы. Он вратарь номер два?

- У нас с вратарями необычная ситуация. Есть два хороших вратаря. Лунев в начале сезона играл очень хорошо. Лодыгин в этом матче тоже сыграл отлично.

- Готов ли сыграть против «Спартака» Маммана?

- Решение по этому игроку будет принято в день матча в зависимости от его физического состояния.

- Что с мышечной травмой Шатова?

- У Шатова была не мышечная проблема, а проблема с нервными окончаниями. Уже завтра он приступит к тренировкам, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.