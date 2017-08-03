Роберто Манчини: Сыграет ли Маммана со «Спартаком»? Решим в день матча
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).
- Это была одна из тех игр, когда у команды было огромное количество голевых моментов, но реализовать их не получилось. Вот что случается, если их не реализовываешь.
- Была ли недооценка соперника?
- Нет недооценки никакой не было. У нас плотный график, перестановки были просто неизбежны.
- У Лодыгина есть шанс стать игроком основы. Он вратарь номер два?
- У нас с вратарями необычная ситуация. Есть два хороших вратаря. Лунев в начале сезона играл очень хорошо. Лодыгин в этом матче тоже сыграл отлично.
- Готов ли сыграть против «Спартака» Маммана?
- Решение по этому игроку будет принято в день матча в зависимости от его физического состояния.
- Что с мышечной травмой Шатова?
- У Шатова была не мышечная проблема, а проблема с нервными окончаниями. Уже завтра он приступит к тренировкам, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.
По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)
Голы
Бузагло 67 (0:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло
Предупреждения:
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция