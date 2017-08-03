Александр Кокорин: Состав «Зенита» практически поменялся, но должны были побеждать

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).

- Эмоции двоякие. С одной стороны, прошли дальше. С другой - проиграли дома сопернику, которому не должны были уступать.

- Почему тогда это случилось?

- Сложно сказать. Может, не до конца воспринимали всерьез, держали в уме первую игру. Думали, удастся полегче.

- Имела ли значение несыгранность состава?

- Состав практически поменялся, да. Но должны были побеждать.

- Не опасались в концовке?

- Боязно не было, но был момент. Юра помог.

- Это не из-за предстоящего матча со «Спартаком»?

- Нет, у нас тяжелый был график. Может недооценили.

- Ваш выход на замену запланированный?

- У тренера надо узнать. Установки не было никакой, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.