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Александр Кокорин: Состав «Зенита» практически поменялся, но должны были побеждать

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1). 

- Эмоции двоякие. С одной стороны, прошли дальше. С другой - проиграли дома сопернику, которому не должны были уступать.

- Почему тогда это случилось?
- Сложно сказать. Может, не до конца воспринимали всерьез, держали в уме первую игру. Думали, удастся полегче.

- Имела ли значение несыгранность состава?
- Состав практически поменялся, да. Но должны были побеждать.

- Не опасались в концовке?
- Боязно не было, но был момент. Юра помог.

- Это не из-за предстоящего матча со «Спартаком»?
- Нет, у нас тяжелый был график. Может недооценили.

- Ваш выход на замену запланированный?
- У тренера надо узнать. Установки не было никакой, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.

Голосование: Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»?

Матч

Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)

Голы

Бузагло 67 (0:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба

Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло

Предупреждения:

Дриусси, 85 - Кандил, 67

Судья:

Али Палабийик (Турция)

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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