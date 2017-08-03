Александр Кокорин: Состав «Зенита» практически поменялся, но должны были побеждать
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).
- Эмоции двоякие. С одной стороны, прошли дальше. С другой - проиграли дома сопернику, которому не должны были уступать.
- Почему тогда это случилось?
- Сложно сказать. Может, не до конца воспринимали всерьез, держали в уме первую игру. Думали, удастся полегче.
- Имела ли значение несыгранность состава?
- Состав практически поменялся, да. Но должны были побеждать.
- Не опасались в концовке?
- Боязно не было, но был момент. Юра помог.
- Это не из-за предстоящего матча со «Спартаком»?
- Нет, у нас тяжелый был график. Может недооценили.
- Ваш выход на замену запланированный?
- У тренера надо узнать. Установки не было никакой, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.
По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)
Голы
Бузагло 67 (0:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло
Предупреждения:
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция