Форвард «Манчестер Сити» Ихеаначо стал игроком «Лестера»
Источник: ФК «Лестер»Комментарии
Фото: ФК «Лестер»
Нападающий «Манчестера Сити»
Келечи Ихеаначо перешел в «Лестер», сообщает официальный сайт «лис».
20-летний нигериец подписал соглашение с командой из графства Лестершир, рассчитанное до 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по информации местных СМИ манчестерский клуб выручил на продаже игрока не менее 28 миллионов евро.
Looking good, @67Kelechi! 👌#WelcomeKelechi pic.twitter.com/Ab0coXl3nW— Leicester City (@LCFC) 3 августа 2017 г.
В минувшем сезоне Ихеаначо в
составе «Манчестер Сити» принял участие в 29 матчах, в которых забил семь
мячей, отдал три результативные передачи и заработал одну желтую карточку.
В «Лестере» Келечи будет выступать под восьмым номером, также в этой команде уже выступают его соотечественники Уилфред Ндиди и экс-армеец Ахмед Муса.
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