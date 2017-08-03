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Форвард «Манчестер Сити» Ихеаначо стал игроком «Лестера»

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии
Форвард «Манчестер Сити» Ихеаначо стал игроком «Лестера»
Фото: ФК «Лестер»

Нападающий «Манчестера Сити» Келечи Ихеаначо перешел в «Лестер», сообщает официальный сайт «лис».

20-летний нигериец подписал соглашение с командой из графства Лестершир, рассчитанное до 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по информации местных СМИ манчестерский клуб выручил на продаже игрока не менее 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ихеаначо в составе «Манчестер Сити» принял участие в 29 матчах, в которых забил семь мячей, отдал три результативные передачи и заработал одну желтую карточку.

В «Лестере» Келечи будет выступать под восьмым номером, также в этой команде уже выступают его соотечественники Уилфред Ндиди и экс-армеец Ахмед Муса. 

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