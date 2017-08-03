Юрий Лодыгин: Сейчас я в «Зените», но все может быть

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).

- Много слухов о вашем будущем. Прокомментируете их?

- Сейчас я здесь, я сыграл, получил удовольствие. Но все может быть, - приводит слова Лодыгина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.