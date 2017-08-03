Полузащитник «Атлетико» попал в сферу интересов «Спартака»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер входит в сферу интересов московского «Спартака». Об этом сообщает Violanews.com.

По информации издания, 24-летним аргентинцем интересуются «Фиорентина» и «Галатасарай».

Отмечается, что «Атлетико» будет готов продать полузащитника не менее чем за 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Краневиттер, выступавший на правах аренды за «Севилью», провел в испанской примере 21 матч.

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