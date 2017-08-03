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Главный тренер «Бней Иегуды»: Победа против сильной команды на огромном стадионе очень важна

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Бней Иегуды» Йозеф Абукакис поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (1:0). 

- Рады, что победили или расстроены, что не смогли дожать «Зенит»?
- Конечно, очень приятно победить «Зенит», но чуть-чуть есть и расстройство из-за того, что дальше пошел соперник. Ведь мы могли забить второй мяч. Лично для меня такая победа против сильной команды на огромном стадионе очень важна.

- Вы говорили, что пройти «Зенит» почти не было шансов. Это был психологический ход с вашей стороны?
- Я говорил так, чтобы не нервировать «Зенит», но игрокам в раздевалке я говорил другие вещи, поверьте.

- Вы потеряли двух человек в Стамбуле перед игрой. Может, стоит продолжать оставлять их где-нибудь, если вы продолжите побеждать?
- Очень многие мне советовали не выпускать их на поле, но я сделал иначе. И не жалею, ведь они сыграли хорошо. Когда вернемся в Израиль - они будут наказаны. Не думайте, что это моя тактика - оставлять игроков в аэропорту (смеется), - приводит слова Абукакиса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.

Матч

Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)

Голы

Бузагло 67 (0:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба

Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло

Предупреждения:

Дриусси, 85 - Кандил, 67

Судья:

Али Палабийик (Турция)

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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