Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 1АЕК Ларнака
Футбол  Спарта0 : 1Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю1 : 3Краснодар
Футбол  Зенит0 : 1Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче1 : 1Штурм
Футбол  Атлетик2 : 0Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Фенербахче» сыграл вничью со «Штурмом» и прошел в следующий раунд Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Турецкий «Фенербахче» дома не смог переиграть австрийский «Штурм» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла на поле стадиона «Улкер - Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет в матче открыл полузащитник турецкой команды Набиль Дирар. На 66-й минуте Филипп Хуспек восстановил равновесие во встрече.

Первый матч этого противостояния завершился 2:1 в пользу «Фенербахче». Таким образом, по сумме двух встреч турецкий клуб прошел в следующий раунд квалификации, а «Штурм» покинул розыгрыш Лиги Европы.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.

Матч

Фенербахче - Штурм - 1:1 (1:0)

Голы

Дирар 32 (1:0). Хузпек 66 (1:1).

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

03 августа 20:30, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано: Тяжело играть каждые три дня, особенно когда предстоит игра против «Спартака»Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).Дубль Перейра принес победу «Краснодару» над «Люнгбю» в ответном матче ЛЕВ ответном матче третьего раунда Лиги Европы «Краснодар» на выезде переиграл датский «Люнгбю» со счетом 2:1.Юрий Жирков: Немного стыдно проигрывать такому сопернику, как «Бней Иегуда»Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).Кристиан Нобоа: «Зениту» надо играть получше – впереди «Спартак»Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).Юрий Лодыгин: «Зенит» показал хорошую игру, но из-за своих ошибок пропускал опасные контратакиВратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).
Футбол
Главный тренер «Бней Иегуды»: Победа против сильной команды на огромном стадионе очень важна
Футбол
Роберто Манчини: Сыграет ли Маммана со «Спартаком»? Решим в день матча
Футбол
«Зенит» – «Бней Иегуда». Видео гола
Футбол
Президент «Стандарда»: От «Локо» предложений по Са не получали, да и продадим его, если «ПСЖ» 220 млн даст
все новости
Штурм
Штурмкалендарьстатистика
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости