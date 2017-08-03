«Фенербахче» сыграл вничью со «Штурмом» и прошел в следующий раунд Лиги Европы
Турецкий «Фенербахче» дома не смог переиграть австрийский «Штурм» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча прошла на поле стадиона «Улкер - Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет в матче открыл полузащитник турецкой команды Набиль Дирар. На 66-й минуте Филипп Хуспек восстановил равновесие во встрече.
Первый матч этого противостояния завершился 2:1 в пользу «Фенербахче». Таким образом, по сумме двух встреч турецкий клуб прошел в следующий раунд квалификации, а «Штурм» покинул розыгрыш Лиги Европы.
Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.
Матч
Фенербахче - Штурм - 1:1 (1:0)
Голы
Дирар 32 (1:0). Хузпек 66 (1:1).
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
03 августа 20:30, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция