Кристиан Нобоа: «Зениту» надо играть получше – впереди «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).

- Всегда хочется победить, играть хорошо. Но бывает, что атакуем-атакуем, но не получается.

- Как вам партнеры?

- Все хорошо. Состав другой - не как в пошлые матчи. Я рад, что играл. Хочу и дальше. Хочу помочь команде, стараюсь.

- Большое количество ошибок из-за несыгранности?

- Можно и так сказать. Надо играть получше - впереди «Спартак», – приводит слова Нобоа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.