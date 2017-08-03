Юрий Лодыгин: «Зенит» показал хорошую игру, но из-за своих ошибок пропускал опасные контратаки

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).

- Тяжелые эмоции, но особые чувства от первого матча на новом стадионе. Я бы не сказал, что мы показали хорошую игру, но из-за своих ошибок и пропускали опасные контратаки. Я бы назвал эти ошибки простыми. У нас не было особо опасных ударов по воротам соперника. Главное, что прошли дальше, но остается ощущение, что некрасиво это сделали. Более уверенно надо было. Не особо есть удовольствие, - приводит слова Лодыгина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.