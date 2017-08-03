В сферу интересов «Спартака» попал вингер «Спорт Ресифи» Фелипе
Источник: SuperesportesКомментарии
В сферу интересов московского
«Спартака» попал бразильский вингер «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе, сообщает
Super Esportes.
По информации издания, за
20-летним игроком также следит ряд футбольных клубов из Европы, в связи с чем
московский клуб сделает предложение по игроку уже в ближайшее время.
Сообщается, что игрок дал
личное устное согласие на переход главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.
В текущем сезоне в составе «Спорт
Ресифи» Эвертон принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч, отдал две
результативные передачи и заработал три желтые карточки.
Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает футболиста в 1,25 миллиона евро.
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