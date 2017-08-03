В сферу интересов «Спартака» попал вингер «Спорт Ресифи» Фелипе

В сферу интересов московского «Спартака» попал бразильский вингер «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе, сообщает Super Esportes.

По информации издания, за 20-летним игроком также следит ряд футбольных клубов из Европы, в связи с чем московский клуб сделает предложение по игроку уже в ближайшее время.

Сообщается, что игрок дал личное устное согласие на переход главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

В текущем сезоне в составе «Спорт Ресифи» Эвертон принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч, отдал две результативные передачи и заработал три желтые карточки.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает футболиста в 1,25 миллиона евро.

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