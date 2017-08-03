Юрий Жирков: Немного стыдно проигрывать такому сопернику, как «Бней Иегуда»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).

- У нас было много хороших атак, не получилось только в завершающей стадии.

- Вам не стыдно проигрывать такому сопернику?

- Немного стыдно, да. Проигрывать всегда немного стыдно.



- У вас больше удовлетворения от прохода в следующий раунд или от потери очков?

- Каких очков?

- Для коэффициента России.

- У нас еще много матчей, будем набирать очки в коэффициент (улыбается).

- Как матч Лиги Европы скажется на подготовке к игре со «Спартаком»?

- Неприятно проигрывать перед таким матчем. Теперь постараемся выиграть его.

- Как вам сегодняшний «Спартак»?

- Сегодняшний - не знаю, а в игре с «Краснодаром» команда показала хорошую игру. Думаю, по ходу чемпионата все будут набирать кондиции., - приводит слова Жиркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Нелепейший зенитовец и провал теста перед матчем года. Жуть «Зенита» дома в ЛЕ

Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.