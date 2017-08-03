Юрий Жирков: Немного стыдно проигрывать такому сопернику, как «Бней Иегуда»
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).
- У нас было много хороших атак, не получилось только в завершающей стадии.
- Вам не стыдно проигрывать такому сопернику?
- Немного стыдно, да. Проигрывать всегда немного стыдно.
- У вас больше удовлетворения от прохода в следующий раунд или от потери очков?
- Каких очков?
- Для коэффициента России.
- У нас еще много матчей, будем набирать очки в коэффициент (улыбается).
- Как матч Лиги Европы скажется на подготовке к игре со «Спартаком»?
- Неприятно проигрывать перед таким матчем. Теперь постараемся выиграть его.
- Как вам сегодняшний «Спартак»?
- Сегодняшний - не знаю, а в игре с «Краснодаром» команда показала хорошую игру. Думаю, по ходу чемпионата все будут набирать кондиции., - приводит слова Жиркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Нелепейший зенитовец и провал теста перед матчем года. Жуть «Зенита» дома в ЛЕ
Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.
По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)
Голы
Бузагло 67 (0:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло
Предупреждения:
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция