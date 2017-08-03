Дубль Перейра принес победу «Краснодару» над «Люнгбю» в ответном матче ЛЕ
В ответном матче третьего
раунда квалификаци Лиги Европы «Краснодар» на выезде переиграл датский «Люнгбю» со счетом
2:1.
В составе победителей дубль
оформил Маурисио Перейра, забивший на 9-й и 22-й минутах и единожды отличился
Павел Мамаев, реализовавший пенальти на 89-й минуте встречи, а у датчан единственный
гол забил Миккель Йенсен.
В первом матче подопечные Игоря Шалимова также одержали победу над «Люнгбю» (2:1), таким образом, «Краснодар» по сумме двух встреч вышел в следующий раунд Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.
«Люнгбю» – «Краснодар». Видео голов
Лига Европы
Квалификация. 3-й раунд
Ответный матч
Матч
Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)
Голы
Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).
Состав
Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)
Предупреждения:
Судья:
Себастьян Колцеску (Румыния)
Место и дата
03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция