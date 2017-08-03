Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 1АЕК Ларнака
Футбол  Спарта0 : 1Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю1 : 3Краснодар
Футбол  Зенит0 : 1Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче1 : 1Штурм
Футбол  Атлетик2 : 0Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Перейра принес победу «Краснодару» над «Люнгбю» в ответном матче ЛЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче третьего раунда квалификаци Лиги Европы «Краснодар» на выезде переиграл датский «Люнгбю» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Маурисио Перейра, забивший на 9-й и 22-й минутах и единожды отличился Павел Мамаев, реализовавший пенальти на 89-й минуте встречи, а у датчан единственный гол забил Миккель Йенсен.

 В первом матче подопечные Игоря Шалимова также одержали победу над «Люнгбю» (2:1), таким образом, «Краснодар» по сумме двух встреч вышел в следующий раунд Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.

«Люнгбю» – «Краснодар». Видео голов

Лига Европы
Квалификация. 3-й раунд
Ответный матч

Матч

Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)

Голы

Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).

Состав

Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)

Предупреждения:

Кьер, 7; Йенсен, 44 - нет

Судья:

Себастьян Колцеску (Румыния)

Место и дата

03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Люнгбю» – «Краснодар». Видео головВ четверг в Дании прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Люнгбю» и «Краснодаром» (1:3).«Краснодар» и «Люнгбю» определились со стартовыми составамиСтали известны стартовые составы «Краснодара» и «Люнгбю» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Букмекеры считают, что у «Краснодара» хорошие шансы пройти «Люнгбю»Сегодня датский «Лонгбю» примет «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры склоняются к мнению, что в следующую стадию выйдет российский клуб.«Краснодар» интересуется форвардом «Штурма»Нападающий «Штурма» из Граца Дени Алар попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Kronen Zeitung.
Футбол
Главный тренер «Бней Иегуды»: Победа против сильной команды на огромном стадионе очень важна
Футбол
Роберто Манчини: Сыграет ли Маммана со «Спартаком»? Решим в день матча
Футбол
«Зенит» – «Бней Иегуда». Видео гола
Футбол
Президент «Стандарда»: От «Локо» предложений по Са не получали, да и продадим его, если «ПСЖ» 220 млн даст
все новости
Люнгбю
Люнгбюкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Павел Мамаев
Павел Мамаеввсе новости
Маурисио Перейра
Маурисио Перейравсе новости