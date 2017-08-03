Дубль Перейра принес победу «Краснодару» над «Люнгбю» в ответном матче ЛЕ

В ответном матче третьего раунда квалификаци Лиги Европы «Краснодар» на выезде переиграл датский «Люнгбю» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Маурисио Перейра, забивший на 9-й и 22-й минутах и единожды отличился Павел Мамаев, реализовавший пенальти на 89-й минуте встречи, а у датчан единственный гол забил Миккель Йенсен.

В первом матче подопечные Игоря Шалимова также одержали победу над «Люнгбю» (2:1), таким образом, «Краснодар» по сумме двух встреч вышел в следующий раунд Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.

«Люнгбю» – «Краснодар». Видео голов

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Квалификация. 3-й раунд

Ответный матч