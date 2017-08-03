Жулиано: Тяжело играть каждые три дня, особенно когда предстоит игра против «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).

- Наша цель побеждать всегда. К сожалению, сегодня это не удалось. У нас были шансы забить, но мы их не реализовали. Но главное, что мы вышли. И теперь готовимся к следующей игре.

- Следующий матч - против «Спартака». Как готовитесь?

- Мы готовимся каждый день, потому что знаем: это большое дерби для нас. Нам нужно побеждать, чтобы чувствовать уверенность и быть первыми в чемпионате.

- Может быть, сегодня вы проиграли как раз из-за того, что все мысли занимает «Спартак»?

- Конечно, тяжело играть каждые три дня. Особенно когда предстоят такие игры как против «Спартака». Но я не думаю, что это причина нашего поражения. Мы проиграли, потому что играли недостаточно хорошо. Мы должны работать усерднее.

- Что сказал Манчини после игры?

- Он, конечно, был зол, ведь результат плохой. И он совершенно прав, - приводит слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.