Жулиано: Тяжело играть каждые три дня, особенно когда предстоит игра против «Спартака»
Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).
- Наша цель побеждать всегда. К сожалению, сегодня это не удалось. У нас были шансы забить, но мы их не реализовали. Но главное, что мы вышли. И теперь готовимся к следующей игре.
- Следующий матч - против «Спартака». Как готовитесь?
- Мы готовимся каждый день, потому что знаем: это большое дерби для нас. Нам нужно побеждать, чтобы чувствовать уверенность и быть первыми в чемпионате.
- Может быть, сегодня вы проиграли как раз из-за того, что все мысли занимает «Спартак»?
- Конечно, тяжело играть каждые три дня. Особенно когда предстоят такие игры как против «Спартака». Но я не думаю, что это причина нашего поражения. Мы проиграли, потому что играли недостаточно хорошо. Мы должны работать усерднее.
- Что сказал Манчини после игры?
- Он, конечно, был зол, ведь результат плохой. И он совершенно прав, - приводит слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.
По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)
Голы
Бузагло 67 (0:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло
Предупреждения:
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция