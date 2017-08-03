Неймар официально стал игроком «ПСЖ»
Бразильский нападающий Неймар официально представлен в качестве игрока «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.
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Ранее стало известно, что представители 25-летнего форварда посетили офис «Барселоны», где выкупили контракт бразильца за 222 миллиона евро.
Сообщается, что Неймар будет зарабатывать в «ПСЖ» 575 тысяч евро в неделю «чистыми». Также сообщалось, что бразилец подпишет контракт с Qatar Sports Investment – фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ», и станет послом Катара на чемпионате мира 2022 года.
Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D— PSG Officiel (@PSG_inside) 3 августа 2017 г.
Напомним, что испанская Marca сообщила, что футбольная лига Испании отказалась принимать документы французского клуба, подтверждающих оплату суммы отступных за Неймара. В ответ французская лига поддержала «ПСЖ» и попросила испанских коллег придерживаться существующих правил ФИФА.
Неймар перешел в каталонский клуб в июле 2013 года из «Сантоса» за 88,2 миллиона евро. Всего за «Барселону» провел 186 матчей во всех турнирах, забил 105 голов и сделал 80 результативных передач. За сборную Бразилии Неймар провел 77 встреч и забил 52 гола.
Se firma 😉✅— PSG Officiel (@PSG_inside) 3 августа 2017 г.
🖊 @neymarjr
🇧🇷 #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/LHPQ1wzuO9
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