Неймар официально стал игроком «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар официально представлен в качестве игрока «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.

Неймар: Сделаю все, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен»

Ранее стало известно, что представители 25-летнего форварда посетили офис «Барселоны», где выкупили контракт бразильца за 222 миллиона евро.

Сообщается, что Неймар будет зарабатывать в «ПСЖ» 575 тысяч евро в неделю «чистыми». Также сообщалось, что бразилец подпишет контракт с Qatar Sports Investment – фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ», и станет послом Катара на чемпионате мира 2022 года.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D