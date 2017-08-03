Неймар официально стал игроком «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар официально представлен в качестве игрока «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.

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Ранее стало известно, что представители 25-летнего форварда посетили офис «Барселоны», где выкупили контракт бразильца за 222 миллиона евро.

Сообщается, что Неймар будет зарабатывать в «ПСЖ» 575 тысяч евро в неделю «чистыми». Также сообщалось, что бразилец подпишет контракт с Qatar Sports Investment – фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ», и станет послом Катара на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что испанская Marca сообщила, что футбольная лига Испании отказалась принимать документы французского клуба, подтверждающих оплату суммы отступных за Неймара. В ответ французская лига поддержала «ПСЖ» и попросила испанских коллег придерживаться существующих правил ФИФА.

Неймар перешел в каталонский клуб в июле 2013 года из «Сантоса» за 88,2 миллиона евро. Всего за «Барселону» провел 186 матчей во всех турнирах, забил 105 голов и сделал 80 результативных передач. За сборную Бразилии Неймар провел 77 встреч и забил 52 гола.

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