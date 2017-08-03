Сергей Фурсенко: Думаю, сентябрь поле стадиона «Санкт-Петербург» еще отстоит

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о качестве поля на стадионе «Санкт-Петербург».

- Поле пока выдерживает нагрузки, но если оно придет в негодность - есть понимание, когда его менять?

- Есть такой стадион - «Альянц Арена». Игроки всегда с удовольствием там играют. Четыре раза в году там меняют поле. В этом нет ничего страшного. Это определенные затраты. Тем не менее есть понимание, что мы справимся.

- А есть понимание, когда придется делать замену?

- Когда газон придет в негодность, в перерыве на матчи сборных его и поменяем.

- В сентябре?

- Нет, думаю, в сентябре оно еще отстоит.



- Но ФИФА разбирает медиа-городок, есть возможность выкатить.

- Когда разберут, тогда и поговорим, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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