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Сергей Фурсенко: Думаю, сентябрь поле стадиона «Санкт-Петербург» еще отстоит

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о качестве поля на стадионе «Санкт-Петербург».

- Поле пока выдерживает нагрузки, но если оно придет в негодность - есть понимание, когда его менять?
- Есть такой стадион - «Альянц Арена». Игроки всегда с удовольствием там играют. Четыре раза в году там меняют поле. В этом нет ничего страшного. Это определенные затраты. Тем не менее есть понимание, что мы справимся.

- А есть понимание, когда придется делать замену?
- Когда газон придет в негодность, в перерыве на матчи сборных его и поменяем.

- В сентябре?
- Нет, думаю, в сентябре оно еще отстоит.

- Но ФИФА разбирает медиа-городок, есть возможность выкатить.
- Когда разберут, тогда и поговорим, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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