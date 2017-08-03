Сергей Фурсенко: В таких матчах, как со «Спартаком», закаляется характер игроков, тренеров и президентов
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от поражения в матче с «Бней Иегудой» (0:1).
- Такой холодный душ - это хорошо для команды. Они должны проанализировать то, что произошло. Зрители, конечно, приходили увидеть победу. Но ничего: без поражений не бывает побед.
- Не было недооценки соперника?
- Нет, мне кажется, они просто играли по счету по многом. Надо учитывать, что играл экспериментальный состав, который ни разу не играл. Они не сыграны, поэтому было крайне тяжело.
- Следующая игра со «Спартаком».
- Это испытание на прочность. Думаю, в этих матчах и закаляется характер как игроков, так и тренеров, президентов, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в ответом матче третьего раунда Лиги Европы уступил «Бней Иегуде» со счетом 0:1. Единственный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.
По итогам двух встреч счет 2:1 в пользу петербуржцев, которые вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)
Голы
Бузагло 67 (0:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло
Предупреждения:
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция