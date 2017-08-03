Президент «ПСЖ»: С Неймаром мы станем еще ближе к осуществлению наших величайших мечтаний
Президент «Пари Сен-Жермен»
Нассер Аль-Хелаифи поделился впечатлениями от переход бразильского форварда «Барселоны»
Неймара в стан парижан.
«С огромной радостью и
гордостью мы приветствуем Неймара «ПСЖ». Неймар-младший на сегодняшний день
один из лучших игроков в мире. Его победный менталитет, сила характера и
лидерские качества сделали его отличным игроком.
Он принесет очень позитивную
энергию в этот клуб. За шесть лет мы создали очень амбициозный проект, который
уже довел нас до самого высокого уровня национального и европейского футбола.
С приходом Неймара, я убежден, что мы станем еще ближе к осуществлению наших величайших мечтаний», – приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».
Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.
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