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Президент «ПСЖ»: С Неймаром мы станем еще ближе к осуществлению наших величайших мечтаний

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился впечатлениями от переход бразильского форварда «Барселоны» Неймара в стан парижан.

«С огромной радостью и гордостью мы приветствуем Неймара «ПСЖ». Неймар-младший на сегодняшний день один из лучших игроков в мире. Его победный менталитет, сила характера и лидерские качества сделали его отличным игроком.

Он принесет очень позитивную энергию в этот клуб. За шесть лет мы создали очень амбициозный проект, который уже довел нас до самого высокого уровня национального и европейского футбола.

С приходом Неймара, я убежден, что мы станем еще ближе к осуществлению наших величайших мечтаний», – приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.  

Неймар: Сделаю все, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен»

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