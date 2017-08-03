Президент «ПСЖ»: С Неймаром мы станем еще ближе к осуществлению наших величайших мечтаний

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился впечатлениями от переход бразильского форварда «Барселоны» Неймара в стан парижан.

«С огромной радостью и гордостью мы приветствуем Неймара «ПСЖ». Неймар-младший на сегодняшний день один из лучших игроков в мире. Его победный менталитет, сила характера и лидерские качества сделали его отличным игроком.

Он принесет очень позитивную энергию в этот клуб. За шесть лет мы создали очень амбициозный проект, который уже довел нас до самого высокого уровня национального и европейского футбола.

С приходом Неймара, я убежден, что мы станем еще ближе к осуществлению наших величайших мечтаний», – приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.

Неймар: Сделаю все, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен»