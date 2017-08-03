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«Атлетик», «Милан» и «Эвертон» вышли в следующий раунд Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы «Атлетик» разгромил «Динамо» (Бухарест») (3:0), «Милан» уверенно переиграл «Университатя Крайова» (2:0), а «Эвертон» на выезде обыграл «Ружомберок» (1:0).

Победу «Атлетику» принес дубль Рауля Гарсии и гол Арица Адуриса. У «Милана» мячи забили Джакомо Бонавентура и Патрик Кутроне. А «ириски» одержали победу благодаря голу Доминика Калверт-Льюина.

Таким образом, по сумме двух встреч «Атлетик» (3:1), «Милан» (3:0) и «ЭВертон» (2:0) вышли в следующий раунд Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.

Матч

Атлетик - Динамо Бух - 3:0 (2:0)

Голы

Гарсия 24 (1:0). Гарсия 29 (2:0). Адурис 86 (3:0).

Место и дата

03 августа 21:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

Матч

Милан - Университатя - 2:0 (1:0)

Голы

Бонавентура 9 (1:0). Кутроне 52 (2:0).

Место и дата

03 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Матч

Ружомберок - Эвертон - 0:1 (0:0)

Голы

Колверт-Льюин 80 (0:1).

Место и дата

03 августа 21:45, Под Чебратом, Онлайн-трансляция

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