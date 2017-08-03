«Атлетик», «Милан» и «Эвертон» вышли в следующий раунд Лиги Европы
В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы «Атлетик» разгромил «Динамо» (Бухарест») (3:0), «Милан»
уверенно переиграл «Университатя Крайова» (2:0), а «Эвертон» на выезде обыграл «Ружомберок»
(1:0).
Победу «Атлетику» принес дубль Рауля Гарсии и гол Арица Адуриса. У «Милана» мячи забили Джакомо Бонавентура и Патрик Кутроне. А «ириски» одержали победу благодаря голу Доминика Калверт-Льюина.
Таким образом, по сумме двух встреч «Атлетик» (3:1), «Милан» (3:0) и «ЭВертон» (2:0) вышли в следующий раунд Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 4 августа в Ньоне.
Матч
Атлетик - Динамо Бух - 3:0 (2:0)
Голы
Гарсия 24 (1:0). Гарсия 29 (2:0). Адурис 86 (3:0).
Место и дата
03 августа 21:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Милан - Университатя - 2:0 (1:0)
Голы
Бонавентура 9 (1:0). Кутроне 52 (2:0).
Место и дата
03 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
Матч
Ружомберок - Эвертон - 0:1 (0:0)
Голы
Колверт-Льюин 80 (0:1).
Место и дата
03 августа 21:45, Под Чебратом, Онлайн-трансляция