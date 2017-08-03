«Атлетик», «Милан» и «Эвертон» вышли в следующий раунд Лиги Европы

Александр Бубнов: Не думаю, что поражение «Зенита» повлияет как-то на матч со «Спартаком»

Александр Бубнов: Не думаю, что поражение «Зенита» повлияет как-то на матч со «Спартаком» Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бней Иегуда» (0:1) в ответном матче квалификации третьего раунда Лиги Европы.

Президент «Зенита» после выхода команды в раунд плей-офф Лиги Европы предвкушал матч со «Спартаком» и говорил о проблемах стадиона.

Сергей Фурсенко: Газон на стадионе «Зенита» прекрасно перенесет сентябрь Президент «Зенита» после выхода команды в раунд плей-офф Лиги Европы предвкушал матч со «Спартаком» и говорил о проблемах стадиона.

Победный хаос. Так «Краснодару» играть нельзя «Краснодар» на выезде обыграл датский «Люнгбю» в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (3:1).

Гол Мака помог ПАОКу обыграть украинский «Олимпик» и выйти в следующий раунд Лиги Европы ПАОК в ответом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл донецкий «Олимпик» со счетом 2:0.