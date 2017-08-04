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Александр Бубнов: Не думаю, что поражение «Зенита» повлияет как-то на матч со «Спартаком»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бней Иегуда» (0:1) в ответном матче квалификации третьего раунда Лиги Европы.

«Если бы израильтяне реализовали свои моменты, то было бы совсем весело. Лодыгин ведь ликвидировал два выхода один на один. А что если он не спас бы? Был бы скандал. Манчини говорит, что при таком плотном графике поражения случаются. Можно согласиться, но не от таких же команд.

Не думаю, что это поражение повлияет как-то на матч со «Спартаком», ведь они прошли в следующий раунд. Наоборот, должно дополнительно стимулировать. Что касается ротации, она необходима при плотном графике. Тем более, у «Зенита» есть два состава. Но 6 человек из стартового состава на матч с «Бней-Иегудой» в прошлом сезоне были твердыми игроками старта при Луческу. Ничего себе. Я не понимаю, почему они так сыграли и не выкладывались», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Зенит» - «Спаратк» состоится 6 августа и пройдет в рамках четвертого тура чемпионата России. 

Матч

Зенит - Бней Иегуда - 0:1 (0:0)

Голы

Бузагло 67 (0:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Терентьев, Нету, Хави Гарсия (Иванович, 81), Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба

Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил (Габбай, 88), Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис (Хозез, 61), Финиш (Ашкенази, 90), Бузагло

Предупреждения:

Дриусси, 85 - Кандил, 67

Судья:

Али Палабийик (Турция)

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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