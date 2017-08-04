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Пеле: Поздравляю, Неймар, удачи в новом вызове

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил своего соотечественника Неймара с переходом в «Пари Сен-Жермен».

«Поздравляю, Неймар. Удачи в новом вызове. Париж очень красивый город, один из моих любимых во всем мире», - написал Пеле в «твиттере».

Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером. 

Неймар: Сделаю все, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен»

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