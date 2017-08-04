Пеле: Поздравляю, Неймар, удачи в новом вызове
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил своего
соотечественника Неймара с переходом в «Пари Сен-Жермен».
«Поздравляю, Неймар. Удачи в новом вызове. Париж очень красивый город, один из моих любимых во всем мире», - написал Пеле в «твиттере».
Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world! 🇧🇷⚽️🏆 pic.twitter.com/wENWRcLB9X— Pelé (@Pele) 3 августа 2017 г.
Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым номером.
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