Игорь Шалимов: Игра сложилась для нас достаточно удачно

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над «Люнгбю» (3:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Игра сложилась для нас достаточно удачно. Начали хорошо, завладели мячом, создали моменты и повели 2:0. Но дальше мы не стали прессинговать, начали играть спокойно. Жалко, что пропустили в первом тайме, но, в принципе, игру контролировали. Хорошо, что без травм, потому что у нас через два дня игра.

Наша команда играет агрессивно, выдвигаясь на чужую половину поля, а при счете 2:0 мы это перестали делать. Это была тактическая вещь. Дождь мог бы помешать, если бы были лужи, мешающие ходу мяча. А так мокрое поле для нашей игры лучше, чем сухое», - приводит слова Шалимова официальный сайт «Краснодара».