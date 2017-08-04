Игорь Шалимов: Игра сложилась для нас достаточно удачно
Главный тренер «Краснодара»
Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над «Люнгбю» (3:1) в ответном
матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.
«Игра сложилась для нас
достаточно удачно. Начали хорошо, завладели мячом, создали моменты и повели
2:0. Но дальше мы не стали прессинговать, начали играть спокойно. Жалко, что
пропустили в первом тайме, но, в принципе, игру контролировали. Хорошо, что без
травм, потому что у нас через два дня игра.
Наша команда играет агрессивно, выдвигаясь на чужую половину поля, а при счете 2:0 мы это перестали делать. Это была тактическая вещь. Дождь мог бы помешать, если бы были лужи, мешающие ходу мяча. А так мокрое поле для нашей игры лучше, чем сухое», - приводит слова Шалимова официальный сайт «Краснодара».
Матч
Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)
Голы
Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).
Состав
Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)
Предупреждения:
Судья:
Себастьян Колцеску (Румыния)
Место и дата
03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция