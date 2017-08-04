Тренер «Люнгбю»: Мои футболисты играли хорошо, я не могу их в чем-то обвинить

Главный тренер «Люнгбю» Давид Нильсен прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Прежде всего, хочется сказать, что матч в Краснодаре мы провели очень хорошо. Это была одна из наших лучших игр. Что нам удалось лучше всего? Мы не позволили сопернику забить быстрый мяч. Но сегодня была совсем другая игра, и очень быстро «Краснодар» забил, первый мяч был глупым. Дальше Перейра продемонстрировал просто волшебное исполнение штрафного, он забил и при счете 0:2 игра закончилась.

С другой стороны, мои футболисты играли хорошо, и я не могу их в чем-то обвинить. Но даже такого, хорошего для нас уровня недостаточно, чтобы бороться с «Краснодаром» на равных. У краснодарцев гораздо более сильная команда, и к ним нужно относиться с большим уважением», — приводит слова Нильсена пресс-служба «Краснодара».