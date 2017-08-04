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Тренер «Люнгбю»: Мои футболисты играли хорошо, я не могу их в чем-то обвинить

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Главный тренер «Люнгбю» Давид Нильсен прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Прежде всего, хочется сказать, что матч в Краснодаре мы провели очень хорошо. Это была одна из наших лучших игр. Что нам удалось лучше всего? Мы не позволили сопернику забить быстрый мяч. Но сегодня была совсем другая игра, и очень быстро «Краснодар» забил, первый мяч был глупым. Дальше Перейра продемонстрировал просто волшебное исполнение штрафного, он забил и при счете 0:2 игра закончилась.

С другой стороны, мои футболисты играли хорошо, и я не могу их в чем-то обвинить. Но даже такого, хорошего для нас уровня недостаточно, чтобы бороться с «Краснодаром» на равных. У краснодарцев гораздо более сильная команда, и к ним нужно относиться с большим уважением», — приводит слова Нильсена пресс-служба «Краснодара».

Матч

Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)

Голы

Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).

Состав

Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)

Предупреждения:

Кьер, 7; Йенсен, 44 - нет

Судья:

Себастьян Колцеску (Румыния)

Место и дата

03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция

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