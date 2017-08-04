Тренер «Люнгбю»: Мои футболисты играли хорошо, я не могу их в чем-то обвинить
Главный тренер «Люнгбю» Давид
Нильсен прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в ответном матче
третьего раунда квалификации Лиги Европы.
«Прежде всего, хочется сказать, что матч в Краснодаре мы
провели очень хорошо. Это была одна из наших лучших игр. Что нам удалось лучше
всего? Мы не позволили сопернику забить быстрый мяч. Но сегодня была совсем
другая игра, и очень быстро «Краснодар» забил, первый мяч был глупым. Дальше
Перейра продемонстрировал просто волшебное исполнение штрафного, он забил и при
счете 0:2 игра закончилась.
С другой стороны, мои футболисты играли хорошо, и я не могу их в чем-то обвинить. Но даже такого, хорошего для нас уровня недостаточно, чтобы бороться с «Краснодаром» на равных. У краснодарцев гораздо более сильная команда, и к ним нужно относиться с большим уважением», — приводит слова Нильсена пресс-служба «Краснодара».
Матч
Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)
Голы
Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).
Состав
Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)
Предупреждения:
Судья:
Себастьян Колцеску (Румыния)
Место и дата
03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция