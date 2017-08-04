Павел Мамаев: Очень рад, что удалось забить мяч

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился впечатлениями от победы над «Люнгбю» (3:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Безусловно, для меня была очень важна эта игра. Хотел сыграть удачно, чтобы команда выиграла, и очень рад, что удалось забить гол.

Думаю, мы сделали определенные выводы после первой игры, тренерский штаб указал нам на ошибки, которые мы сегодня пытались предотвратить и в принципе, добились уверенного и результата», - приводит слова Мамаева пресс-служба «Краснодара».