Павел Мамаев: Очень рад, что удалось забить мяч
Полузащитник «Краснодара»
Павел Мамаев поделился впечатлениями от победы над «Люнгбю» (3:1) в ответном
матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.
«Безусловно, для меня была очень важна эта игра. Хотел
сыграть удачно, чтобы команда выиграла, и очень рад, что удалось забить гол.
Думаю, мы сделали определенные выводы после первой игры, тренерский штаб указал нам на ошибки, которые мы сегодня пытались предотвратить и в принципе, добились уверенного и результата», - приводит слова Мамаева пресс-служба «Краснодара».
Матч
Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)
Голы
Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).
Состав
Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)
Предупреждения:
Судья:
Себастьян Колцеску (Румыния)
Место и дата
03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция