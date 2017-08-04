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Павел Мамаев: Очень рад, что удалось забить мяч

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился впечатлениями от победы над «Люнгбю» (3:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Безусловно, для меня была очень важна эта игра. Хотел сыграть удачно, чтобы команда выиграла, и очень рад, что удалось забить гол.

Думаю, мы сделали определенные выводы после первой игры, тренерский штаб указал нам на ошибки, которые мы сегодня пытались предотвратить и в принципе, добились уверенного и результата», - приводит слова Мамаева пресс-служба «Краснодара».

Матч

Люнгбю - Краснодар - 1:3 (1:2)

Голы

Перейра 9 (0:1). Перейра 22 (0:2). Йенсен 28 (1:2). Мамаев 89 (1:3 - пен.).

Состав

Люнгбю: Андерсен, Лумб, Кристенсен, Серенсен (Шиенде, 81), Лунд, Орнсков, Кристиансен, Блюме (Ларсен К., 59), Йенсен (Оджо, 72), Бойсен, Кьер

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Мамаев, Перейра (Жигулёв, 80), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 87)

Предупреждения:

Кьер, 7; Йенсен, 44 - нет

Судья:

Себастьян Колцеску (Румыния)

Место и дата

03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция

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