Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде

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Шарапова снялась с турнира WTA в Торонто из-за травмы предплечья Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто из-за травмы левого предплечья. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал TSN.

Шарапова опять сломалась. Что не так с Марией? Мария Шарапова, вернувшись после травмы бедра, провела всего один матч – и снялась с турнира в Стэнфорде.

Мария Шарапова: Я бы хотела продолжать играть, но пришлось принять решение поберечь себя Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова прокомментировала свое решение снять с турнира WTA Bank of the West Classic в Стэнфорде.

Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы Российская теннисистка Мария Шарапова была вынуждена сняться с турнира WTA в Стэнфорде (США). Причина – травма спортсменки.