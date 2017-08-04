Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка
Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала турнира в Стэнфорде обыграла американку
Элисон Риске со счетом 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час
12 минут, за это время россиянка 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные
ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 11, а в активе ее соперницы 6 двойных и
1 брейк из 5.
В четвертьфинале турнира
Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния американок Коко Вандевеге
– Николь Гиббс.
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