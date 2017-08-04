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Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала турнира в Стэнфорде обыграла американку Элисон Риске со счетом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут, за это время россиянка 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 11, а в активе ее соперницы 6 двойных и 1 брейк из 5.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния американок Коко Вандевеге – Николь Гиббс.

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