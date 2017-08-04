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Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 4 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы – последней стадии на пути к групповому этапу турнира.

В плей-офф сыграют 44 команды, 15 из которых начинали сезон в Лиге чемпионов. Россию на этой стадии представят «Зенит» и «Краснодар».

Сеяные: «Зенит», «Краснодар» (обе - Россия), «Динамо» (Украина), «Аякс» (Нидерланды), «Атлетик» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Милан» (Италия), «Виктория» (Чехия), «Зальцбург» (Австрия), «Брюгге» (Бельгия), «Брага» (Португалия), ПАОК (Греция), «Лудогорец» (Болгария), БАТЭ (Белоруссия), «Эвертон» (Англия), «Легия» (Польша), «Марсель» (Франция), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Динамо» З (Хорватия), «Аустрия» (Австрия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Партизан» (Сербия).

Несеяные: «Панатинаикос» (Греция), «Маритиму» (Португалия), «Русенборг» (Норвегия), «Хайдук» (Хорватия), «Шериф» (Молдавия), «Аполлон» (Кипр), «Александрия» (Украина), «Видеотон» (Венгрия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Шкендербеу» (Албания), «Утрехт» (Нидерланды), АЕК (Греция), АЕК (Кипр), «Альтах» (Австрия), «Хабнарфьордюр» (Исландия), «Виторул» (Румыния), «Осиек» (Хорватия), «Вардар» (Македония), «Домжале» (Словения), «Эстерсунд» (Швеция), «Шкендия» (Македония), «Судова» (Литва).

Стоит отметить, что российские и украинские клубы будут разведены при жеребьевке и точно не сыграют друг против друга.

Напомним, первые матч раунда плей-офф состоятся 17 августа, ответные – 24 августа. 

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