Форвард ЦСКА Гудумак на правах аренды перешел в «Енисей»

Тяжелый форвард ЦСКА Александр Гудумак на правах аренды следующий сезон проведет в «Енисее», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

В прошлом сезоне баскетболист выступал в составе «Нижнего Новгорода». Александр вышел на паркет в составе «черно-белых» в 14 матчах Единой Лиги ВТБ, в том числе 5 раз в стартовой пятерке.

Средняя статистика нападающего составила 6 очков и 2 подбора за 16 минут на площадке.

Стоит отметить, что контракт 23-летнего баскетболиста с ЦСКА рассчитан до 2019 года.