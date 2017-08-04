Форвард ЦСКА Гудумак на правах аренды перешел в «Енисей»
Источник: БК «Енисей»Комментарии
Тяжелый форвард ЦСКА
Александр Гудумак на правах аренды следующий сезон проведет в «Енисее»,
сообщает официальный сайт красноярского клуба.
В прошлом сезоне баскетболист выступал в составе «Нижнего
Новгорода». Александр вышел на паркет в составе «черно-белых» в 14 матчах
Единой Лиги ВТБ, в том числе 5 раз в стартовой пятерке.
Средняя статистика нападающего составила 6 очков и 2 подбора
за 16 минут на площадке.
Стоит отметить, что контракт 23-летнего баскетболиста с ЦСКА
рассчитан до 2019 года.
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