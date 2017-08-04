Никита Мазепин: С каждым выездом я чувствовал себя комфортнее за рулем болида Ф1

Российский гонщик, тест-пилот «Форс-Индии» Никита Мазепин поделился впечатлениями от второго дня тестов в Венгрии.

«Сегодня мне было труднее из-за высокой температуры трассы. Однако мы все равно подобрали идеальные настройки для автомобиля, а команда собрала всю необходимую ей информацию.

Сперва мы работали над аэродинамикой, а затем над темпом на длинных отрезках. С каждым выездом я чувствовал себя комфортнее за рулем и наслаждался VJM10. Здорово вернуться за руль и помочь команде на тестах», - приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.