Никита Мазепин: С каждым выездом я чувствовал себя комфортнее за рулем болида Ф1
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Российский гонщик, тест-пилот «Форс-Индии»
Никита Мазепин поделился впечатлениями от второго дня тестов в Венгрии.
«Сегодня мне было труднее из-за
высокой температуры трассы. Однако мы все равно подобрали идеальные настройки
для автомобиля, а команда собрала всю необходимую ей информацию.
Сперва мы работали над
аэродинамикой, а затем над темпом на длинных отрезках. С каждым выездом я
чувствовал себя комфортнее за рулем и наслаждался VJM10. Здорово вернуться за
руль и помочь команде на тестах», - приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.
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