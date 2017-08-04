Лукас Моура: Добро пожаловать в «ПСЖ», мой друг Неймар
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бразильский
форвард «Пари Сен-Жермен» Лукас Моура поприветствовал своего соотечественника
Неймара, перешедшего в стан парижан.
«Добро пожаловать, мой друг Неймар», - написал в «твиттере» Лукас.
Bem vindo meu amigo @neymarjr ! pic.twitter.com/I97M9o7ydf— Lucas Moura (@LucasMoura7) 3 августа 2017 г.
Неймар
подписал пятилетний контракт с парижанами и будет выступать под десятым
номером.
Неймар:
Сделаю все, чтобы помочь открыть новые горизонты для «Пари Сен-Жермен»
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