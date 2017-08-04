«Фенербахче» договорился с Лукасом Пересом

Форвард «Арсенала» Лукас Перес согласовал с «Фенербахче» условия личного контракта, сообщает Football Espana.

Теперь турецкому клубу нужно договориться с «канонирами» о сумме компенсации. По данным источника, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценивает 28-летнего испанца в 15 миллионов евро.

На Переса также претендует «Депортиво», еще одна испанская команда, а также клуб бундеслиги.

Напомним, Перес перешел в «Арсенал» как раз из «Депортиво». В 2016 году «канониры» заплатили за него 20 миллионов евро. Сейчас же испанцы хотят вернуть нападающего за десять, что не устраивает «Арсенал».

В этой связи вариант перехода Переса в «Фенербахче» считается самым вероятным.