Лоренсо Мельгарехо: В сборную Парагвая вызывают всех, но не меня

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо высказался о том, что не получает приглашений в сборную Парагвая.

«Я делаю свою работу в Европе, но мне кажется, они не видят моих стараний. Кажется, что моя роль их не устраивает. И то, что меня не берут во внимание, расстраивает.

Вызывают всех, но не меня. Но я надеюсь, что наступит день, когда я буду в сборную. Если меня пригласят, я с удовольствием поеду.

Мне всегда кажется, что их не устраивает моя игра. Других мыслей у меня нет. Раньше я всегда ждал вызова. Но теперь я не думаю об этом слишком много, чтобы не расстраиваться», – приводит Hoy слова Мельгарехо.

Добавим, что на счету 26-летнего полузащитника два матча за сборную Парагвая. Его дебют в национальной команде состоялся 14 ноября 2012 года в товарищеском матче с Гватемалой.