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Арсен Венгер: 222 миллиона за Неймара? Когда страна владеет клубом, все становится возможным

Источник:  ESPN FCКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о переходе форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро.

«Это следствие того, как владельцы изменили ситуацию в футболе, – приводит  ESPN FC слова Венгера. – Когда страна владеет клубом, все становится возможным. Очень сложно соблюдать финансовый fair play, когда у страны есть разные способы и интересы заполучить игрока такого масштаба. Такие инвестиции никогда не оправдаются, и это выглядит необычно для игры.

Кроме того, сейчас не то время, чтобы сказать: «Если я вложу столько, я получу столько, то потом верну это». Сейчас суммы трансферов зависят от эмоций, гордости, общественных интересов. Их нельзя никак обосновать.

К тому же, похоже, растет инфляция. Год назад мы преодолели отметку в 100 миллионов, а уже через год – 200 миллионов.

Когда думаешь о том, что Тревор Фрэнсис был первым игроком, проданным за один миллион фунтов (он перешел из «Бирмингема» в «Ноттингем Форрест» в 1979 году), и тогда это выглядело необоснованным, то понимаешь, как далеко мы зашли, каким значительным стал футбол. Это вне всякого расчета и рациональности».

Напомним, накануне Неймар официально стал игроком «ПСЖ», который заплатил «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

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