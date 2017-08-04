Сантьяго Аскасибар: Приятно присоединиться к «Зениту»
Источник: SportItaliaКомментарии
Полузащитник «Эстудиантеса»
Сантьяго Аскасибар поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».
– С таким количеством южноамериканцев в составе мне приятно присоединиться к «Зениту», – приводит слова Аскасибара Sportia.
Напомним, 20-летний полузащитник выступал за «Эстудиантес»,
в составе которого сыграл 40 матчей в чемпионате Аргентины, с 2016 года.
В летнее трансферное окно в «Зенит» перешли трое аргентинцев – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана.
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