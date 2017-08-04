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Сантьяго Аскасибар: Приятно присоединиться к «Зениту»

Источник:  SportItaliaКомментарии

Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».

– С таким количеством южноамериканцев в составе мне приятно присоединиться к «Зениту», – приводит слова Аскасибара Sportia.

Напомним, 20-летний полузащитник выступал за «Эстудиантес», в составе которого сыграл 40 матчей в чемпионате Аргентины, с 2016 года.

В летнее трансферное окно в «Зенит» перешли трое аргентинцев – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана.

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