Медведев победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

50-я ракетка мира Даниил Медведев нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии в матче 1/8 финала турнира ATP Citi Open в Вашингтоне.

21-летний российский теннисист победил четвертого сеяного в двух сетах (6:4, 6:2) и вышел в четвертьфинал на своем четвертом турнире ATP подряд.

Ранее Медведев сыграл в четвертьфинале на травяных турнирах в Хертогенбосе, Лондоне и Истборне.

Добавим, что Медведев впервые выиграл у Димитрова, который занимает 11-е место в рейтинге ATP.

Соперником Медведева в борьбе за выход в полуфинал станет пятая ракетка турнира Александр Зверев из Германии.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала