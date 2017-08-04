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Медведев победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

50-я ракетка мира Даниил Медведев нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии в матче 1/8 финала турнира ATP Citi Open в Вашингтоне.

21-летний российский теннисист победил четвертого сеяного в двух сетах (6:4, 6:2) и вышел в четвертьфинал на своем четвертом турнире ATP подряд.

Ранее Медведев сыграл в четвертьфинале на травяных турнирах в Хертогенбосе, Лондоне и Истборне.

Добавим, что Медведев впервые выиграл у Димитрова, который занимает 11-е место в рейтинге ATP.

Соперником Медведева в борьбе за выход в полуфинал станет пятая ракетка турнира Александр Зверев из Германии.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Матч

Медведев Д. (Россия) - Димитров Г. (Болгария) - 6:4, 6:2

Место и дата

04 августа 03:30, , Онлайн-трансляция

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