Медведев победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
50-я ракетка мира
Даниил Медведев нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии в матче 1/8
финала турнира ATP Citi Open в Вашингтоне.
21-летний российский теннисист победил четвертого сеяного в двух сетах (6:4, 6:2) и вышел в четвертьфинал на своем четвертом турнире ATP подряд.
Ранее Медведев сыграл в четвертьфинале на травяных турнирах в Хертогенбосе, Лондоне и Истборне.
Добавим, что Медведев впервые выиграл у Димитрова, который занимает 11-е место в рейтинге ATP.
Соперником Медведева в борьбе за выход в полуфинал станет пятая ракетка турнира Александр Зверев из Германии.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 750 080
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Медведев Д. (Россия) - Димитров Г. (Болгария) - 6:4, 6:2
Место и дата
04 августа 03:30, , Онлайн-трансляция