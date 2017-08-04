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Лига Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» – с «Црвеной Звездой»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Определились соперники российских клубов по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Зенит» сыграет против «Утрехта», «Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой». Первые матчи состоятся 17 августа, ответные – 24 августа.

Другие пары раунда плей-офф: «Шкендия» – «Милан», «Панатинаикос» – «Атлетик», «Осиек» – «Аустрия», «Аполлон» – «Митьюлланд», «Эвертон» – «Хайдук», «Брюгге» – АЕК (Афины), «Маритиму» – «Динамо» (Киев), «Домжале» – «Марсель», Вардар» – «Фенербахче», «Аякс» – «Русенборг», «Легия» – «Шериф», «Вииторул» – «Зальцбург», «Альтах» – «Маккаби» Т-А, БАТЭ – «Александрия», «Динамо» (Загреб) – «Скендербеу», «Лудогорец» – «Судува», «Партизан» – «Видеотон», «Виктория Пльзень» – АЕК (Ларнака), ПАОК – «Эстерсунд», «Хафнарфьордур» – «Брага».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл «Бней Иегуду» (2:1), «Краснодар» – «Лонгбю» (5:2).

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?

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