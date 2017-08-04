Елена Буянова: Радионова и Сотскова уже в спарринге

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о конкуренции между двумя фигуристками в ее группе – Еленой Радионовой и Марией Сотсковой.

«Да они уже в спарринге! А как иначе они собираются побеждать? Иногда они катаются вместе, я их соединяю, потом разъединяю.

Я думаю, они вам скажут, что не соревнуются (друг с другом), но поглядывать друг на друга – поглядывают. Девочки делают вид, что не смотрят друг на друга, но это не так. И это хорошо. Надо же оценивать, что не ты одна работаешь. И слава богу, что все у нас идет в рабочем режиме, как надо», – приводит «Р-Спорт» слова Буяновой.

Напомним, Сотскова стала тренироваться у Буяновой весной 2016 года и в минувшем сезоне стала бронзовым призером чемпионата России, отобравшись в сборную на чемпионаты Европы и мира.

А Радионова начала работать с Буяновой весной этого года. Ранее она занималась в группе другого тренера из ЦСКА – Инны Гончаренко.