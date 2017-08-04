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ФНЛ признала Черевченко лучшим тренером июля

Источник:  ФНЛКомментарии

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признан лучшим тренером июля в лиге.

В пяти стартовых матчах «Балтика» одержала четыре победы над «Тюменью» (2:1), «Оренбургом» (1:0), «Тамбовом» (3:0) и «Спартаком-2» (2:0), а матч с «Сибирью» завершила вничью (0:0). При этом команда не пропускает на протяжении 372 минут.

Черевченко также стал лучшим тренером месяца по версии болельщиков. В голосовании на официальном сайте ФНЛ он набрал 42,3% голосов, опередив Андрея Тихонова из «Крыльев Советов» (31,4%) и Юрия Газзаева из «Волгаря» (11,4%).

Напомним, Черевченко возглавил «Балтику» 8 февраля 2017 и помог команде остаться в ФНЛ по итогам прошлого сезона.

Добавим, что «Волгарь» и «Балтика» делят первое место, набрав в пяти турах по 13 очков.

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