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23 игрока СКА отправились в Сочи на турнир Sochi Hockey Open

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА назвал игроков, которые полетели в Сочи на предсезонный турнир Sochi Hockey Open.

Вратари: Микко Коскинен, Алексей Мельничук, Константин Волков;

Защитники: Антон Белов, Егор Яковлев, Артем Зуб, Патрик Херсли, Егор Рыков, Владислав Гавриков, Роман Рукавишников, Давид Рундблад;

Нападающие: Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Александр Хохлачев, Виктор Комаров, Данила Квартальнов, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Сергей Широков, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Максим Карпов, Михаил Мальцев.

Напомним, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов и Андрей Алтыбармакян примут участие в турнире в составе Олимпийской сборной России.

Sochi Hockey Open пройдет с 5 по 9 августа. СКА 5 августа сыграет с «Куньлунем», 6 августа с магнитогорским «Металлургом». Соперник армейцев по матчу, который пройдет 9 августа, определится позже.

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