Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стали известны возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА опубликовал список групп, в которые будут распределены команды при жеребьевке раунда плей-офф Лиги Европы.

Таким образом, стали известны возможные соперники «Зенита» и «Краснодара».

Соперником «Зенита» могут стать: «Видеотон» (Венгрия), «Шериф» (Молдавия), АЕК (Кипр), «Утрехт» (Голландия), «Домжале» (Словения) и «Эстерсунд» (Швеция).

Соперником «Краснодара» могут стать: «Маритиму» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), АЕК (Греция), «Осиек» (Хорватия) и «Шкендия» (Македония).

Жеребьевка раунда Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне. Начало – 14:00 (мск).

Добавим, что первые матчи пройдут 17 августа, ответные – 24 августа.

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» прошел «Бней Иегуду» из Израиля (2:0, 0:1), а «Краснодар» – «Люнгбю» из Дании (2:1, 3:1).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Кержаков: «Спартаку» повезло с чемпионствомАлександр Кержаков: «Спартаку» повезло с чемпионствомНападающий «Зенита» и лучший бомбардир в истории российского футбола завершил карьеру.Сантьяго Аскасибар: Приятно присоединиться к «Зениту»Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».«Манчини был зол!» Кому в «Зените» стыдно за первое поражение в сезоне?«Манчини был зол!» Кому в «Зените» стыдно за первое поражение в сезоне?Аналитика от Лодыгина, инсайды от Жулиано и стыд Жиркова – о чем думали игроки после поражения от «Бней Иегуды».Вилков – «Зениту»: «Дай пять!»Вилков – «Зениту»: «Дай пять!»Назначение Михаила Вилкова на центральный матч 4-го тура не могло не вызвать неоднозначную реакцию у болельщиков.
Футбол
Арсен Венгер: 222 миллиона за Неймара? Когда страна владеет клубом, все становится возможным
Футбол
Лоренсо Мельгарехо: В сборную Парагвая вызывают всех, но не меня
Футбол
«Фенербахче» договорился с Лукасом Пересом
Теннис
Медведев победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Видеотон
Видеотонкалендарьстатистика
Шериф
Шерифкалендарьстатистика
АЕК Ларнака
АЕК Ларнакакалендарьстатистика
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика
Домжале
Домжалекалендарьстатистика
Эстерсунд
Эстерсундкалендарьстатистика
Маритиму
Маритимукалендарьстатистика
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
АЕК Афины
АЕК Афиныкалендарьстатистика
Осиек
Осиеккалендарьстатистика
Шкендия
Шкендиякалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости