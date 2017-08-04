Стали известны возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Александр Кержаков: «Спартаку» повезло с чемпионством Нападающий «Зенита» и лучший бомбардир в истории российского футбола завершил карьеру.

Сантьяго Аскасибар: Приятно присоединиться к «Зениту» Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».