Стали известны возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы
УЕФА опубликовал
список групп, в которые будут распределены команды при жеребьевке раунда
плей-офф Лиги Европы.
Таким образом, стали известны возможные соперники «Зенита» и «Краснодара».
Соперником «Зенита» могут стать: «Видеотон» (Венгрия), «Шериф» (Молдавия), АЕК (Кипр), «Утрехт» (Голландия), «Домжале» (Словения) и «Эстерсунд» (Швеция).
Соперником «Краснодара» могут стать: «Маритиму» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), АЕК (Греция), «Осиек» (Хорватия) и «Шкендия» (Македония).
Жеребьевка раунда Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне. Начало – 14:00 (мск).
Добавим, что первые матчи пройдут 17 августа, ответные – 24 августа.
Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» прошел «Бней Иегуду» из Израиля (2:0, 0:1), а «Краснодар» – «Люнгбю» из Дании (2:1, 3:1).