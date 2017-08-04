Стронгмен Эльбрус Нигматуллин установил новый мировой рекорд

Неоднократный обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил новый мировой рекорд в дисциплине «arm over arm»: силач подтянул к себе аэростат объемом 2,5 тысяч кубометров и подъемной силой 350 килограммов, сообщает Znak.com.

В пятницу в Екатеринбурге спортсмен притянул к земле поднятый на 50 метров аэростат за 2,5 минуты.

«До этого меряться с летательными аппаратами легче воздуха не решался ни один силач на Земле», – сказал Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин отметился другими силовыми подвигами: он не раз тянул разные автомобили, поезда и корабли, сдвигал с места двухэтажный коттедж, в 2014 году вручную проворачивал колесо обозрения в челябинском парке культуры имени Гагарина, а в 2016 поздравил свой город очередным рекордом, пытаясь пробежать в честь 280-летия Челябинска 280 метров с пианино на плечах. Причем инструмент весил тоже 280 килограммов. Эта задумка, увы, до конца не удалась: стронгмен осилил тогда только около 100 метров.