Путин не согласился, что сборная России по футболу заиграет только, если он сам станет тренером
Президент России
Владимир Путин отказался от предложения главы муниципального образования
Черемхово Иркутской области Вадима Семенова возглавить сборную России по
футболу.
В ходе беседы с Семеновым, который пригласил главу государства на 100-летие города, Путин поинтересовался его мнением о перспектив сборной России на чемпионате мира.
«Честно? Плохо», – высказал свою точку зрения глава муниципального образования.
Президент не согласился со своим гостем. «Почему это плохо-то? Почему это пессимизм (такой)? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?», – спросил Путин.
В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты «заиграют», только если тренером станет сам президент. «Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята <...> будут стараться», – приводит ТАСС слова Путина.