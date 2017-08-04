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Путин не согласился, что сборная России по футболу заиграет только, если он сам станет тренером

Источник:  ТАССКомментарии

Президент России Владимир Путин отказался от предложения главы муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадима Семенова возглавить сборную России по футболу.

В ходе беседы с Семеновым, который пригласил главу государства на 100-летие города, Путин поинтересовался его мнением о перспектив сборной России на чемпионате мира.

«Честно? Плохо», – высказал свою точку зрения глава муниципального образования.

Президент не согласился со своим гостем. «Почему это плохо-то? Почему это пессимизм (такой)? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?», – спросил Путин.

В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты «заиграют», только если тренером станет сам президент. «Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята <...> будут стараться», – приводит ТАСС слова Путина.

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