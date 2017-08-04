«Анжи» не может победить «Ростов» дома с 2011 года

В пятницу в матче 4-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле примет «Ростов».

За всю историю команды встречались между собой 21 раз во всех турнирах – 11 побед у ростовчан, 5 ничьих и 5 побед у махачкалинцев. Разница мячей – 25:19 в пользу «Ростова».

Последний раз команда из Махачкалы побеждала ростовчан дома 1 мая 2011 года (1:0). После этого «Ростов» побеждал в гостях два раза, еще два раза играл вничью.