Ари хочет купить бразильский клуб и переименовать его

Форвард «Локомотива» Ари намерен стать владельцем футбольного клуба «Униклиник», который выступает в третьем по силе дивизионе Бразилии, сообщает Opovo.com.br.

Владелец клуба Ванор Круз ведет переговоры с представителями 31-летнего нападающего.

Ожидается, что сумма сделки может составить четыре миллиона долларов. После того, как Ари станет владельцем «Униклиника», он собирается переименовать клуб.

Отметим, что по информации источника, ранее Ари инвестировал средства в другую команду третьего бразильского дивизиона – «Оризонте».

Добавим, что «Униклиник» играет в Форталезе и был основан в 1982 году.

Напомним, 21 июля в матче с ЦСКА Ари получил травму связок и выбыл из строя до конца года.