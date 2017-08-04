Гендиректор французской лиги: Неймар в футболе – как Леонардо Ди Каприо в кинематографе

Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Дидье Килло считает, что переход Неймара в «ПСЖ» полезен во всех отношениях для чемпионата.

«Это хороший ход и со спортивной точки зрения, и в финансовом плане – повысится посещаемость матчей, и в плане маркетинга для всего французского футбола – вырастет его мировой рейтинг, – сказал в интервью L’Equipe Килло. – Повысится, очевидно, и стоимость прав на трансляции, потому что эта стоимость зависит от зрелищности матчей. А зрелищность это что? Это качественный футбольный спектакль, и это, конечно, звезды. Футбол – это не только спорт, но и развлечение. И Неймар в футболе – как тот же Леонардо Ди Каприо или Джордж Клуни в кинематографе. На фильмах с ними, уж будьте уверены, залы всегда будут заполнены».

Напомним, накануне Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.